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Армавир - СКА

20.05.2018, Воскресенье, 19:00 мск Армавир, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур Армавир - СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
17 тур
3 ноября, пятница 14:30 СКА 1:1 Армавир
Россия. Кубок (2017/2018)
1/128 финала
24 июля, понедельник 17:00 СКА 0:5 Армавир
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
27 тур
14 мая, воскресенье 17:00 СКА 0:1 Армавир
13 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Армавир 1:1 СКА
Россия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
27 августа, четверг 16:30 СКА 0:2 Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 00:00 СКА 0:3 Армавир
12 тур
19 сентября, среда 17:00 Армавир 1:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
18 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 СКА 0:3 Армавир
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Армавир 2:1 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
20 тур
13 августа, пятница 19:00 Армавир 2:1 СКА
4 тур
30 апреля, пятница 00:00 СКА 0:1 Армавир
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
23 тур
18 августа, вторник 00:00 Армавир 1:2 СКА
5 тур
30 апреля, четверг 15:00 СКА 0:0 Армавир
Россия. Кубок (2009/2010)
50 тур
4 мая, понедельник 00:00 СКА 1:1
(4:3)п		 Армавир
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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