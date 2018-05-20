Введите ваш ник на сайте

Анжи-2 - Машук-КМВ

20.05.2018, Воскресенье, 15:00 мск Каспийск, стадион Анжи-Арена (поле №3) Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур Анжи-2 - Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
17 тур
4 ноября, суббота 15:00 Машук-КМВ 2:0 Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
17 тур
13 ноября, четверг 14:00 Анжи-2 0:1 Машук-КМВ
7 тур
13 сентября, суббота 17:00 Машук-КМВ 2:2 Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
22 тур
7 ноября, четверг 14:00 Анжи-2 1:0 Машук-КМВ
6 тур
9 августа, пятница 18:00 Машук-КМВ 0:2 Анжи-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
34 тур
5 июня, среда 18:00 Машук-КМВ 1:1 Анжи-2
1 тур
16 июля, понедельник 16:00 Анжи-2 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Анжи-2 1:0 Машук-КМВ
10 тур
28 июня, вторник 00:00 Машук-КМВ 1:1 Анжи-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
28 тур
30 сентября, четверг 17:00 Машук-КМВ 0:0 Анжи-2
12 тур
21 июня, понедельник 18:00 Анжи-2 1:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
34 тур
15 октября, четверг 00:00 Машук-КМВ 2:2 Анжи-2
16 тур
28 июня, воскресенье 18:00 Анжи-2 1:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
...
  • Читайте нас: 