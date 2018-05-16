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Машук-КМВ - Черноморец

16.05.2018, Среда, 16:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур Машук-КМВ - Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
16 тур
28 октября, суббота 16:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
16 тур
13 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Машук-КМВ
2 тур
4 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
13 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
32 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 3:3 Машук-КМВ
25 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
25 тур
15 апреля, вторник 17:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
9 тур
28 августа, среда 19:00 Черноморец 4:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:30 Машук-КМВ 1:2 Черноморец
12 тур
19 сентября, среда 18:00 Черноморец 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
17 тур
22 июля, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 19:00 Черноморец 3:2 Машук-КМВ
2 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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