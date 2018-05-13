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Актобе - Акжайык

13.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Актобе - Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2017
24 тур
19 августа, суббота 16:00 Акжайык 2:2 Актобе
15 тур
26 июля, среда 16:00 Акжайык 2:2 Актобе
5 тур
8 апреля, суббота 13:00 Актобе 1:1 Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2016
19 тур
3 июля, воскресенье 17:00 Актобе 1:0 Акжайык
9 тур
5 мая, четверг 15:00 Акжайык 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
13 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Актобе 2:0 Акжайык
3 тур
30 марта, суббота 14:00 Акжайык 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
18 тур
26 сентября, среда 18:00 Актобе 3:4 Акжайык
6 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Акжайык 1:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 33 24 5 4 66:22 +44 77
2. Кайрат 33 19 5 9 60:33 +27 62
3. Тобол 33 15 8 10 36:30 +6 53
4. Актобе 33 13 9 11 51:47 +4 48
5. Ордабасы 33 13 7 13 38:44 -6 46
6. Кайсар 33 11 12 10 35:31 +4 45
7. Жетысу 33 11 10 12 36:40 -4 43
8. Шахтер Кр 33 8 12 13 29:36 -7 36
9. Атырау 33 9 9 15 34:47 -13 36
10. Кызыл-Жар 33 10 5 18 27:48 -21 35
11. Иртыш 33 10 5 18 28:45 -17 35
12. Акжайык 33 7 9 17 31:48 -17 30
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