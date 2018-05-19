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Тун - Сьон

19.05.2018, Суббота, 20:00 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 36 тур Тун - Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Сьон 7:2 Тун
18 тур
9 декабря, суббота 21:00 Сьон 2:3 Тун
1 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Тун 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 14:45 Тун 2:1 Сьон
26 тур
1 апреля, суббота 18:45 Сьон 2:1 Тун
14 тур
5 ноября, суббота 19:45 Тун 2:3 Сьон
7 тур
11 сентября, воскресенье 14:45 Сьон 1:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Тун 1:1 Сьон
27 тур
10 апреля, воскресенье 14:45 Сьон 2:1 Тун
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:45 Сьон 1:2 Тун
7 тур
30 августа, воскресенье 14:45 Тун 0:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 21:00 Тун 2:1 Сьон
25 тур
22 марта, воскресенье 15:45 Сьон 3:0 Тун
12 тур
19 октября, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
7 тур
30 августа, суббота 19:45 Тун 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Тун
22 тур
22 февраля, суббота 22:45 Тун 3:1 Сьон
12 тур
19 октября, суббота 21:45 Тун 1:0 Сьон
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Сьон 0:1 Тун
21 тур
24 февраля, воскресенье 16:45 Тун 4:0 Сьон
13 тур
20 октября, суббота 21:45 Тун 1:1 Сьон
9 тур
22 сентября, суббота 21:45 Сьон 2:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Сьон
24 тур
10 марта, суббота 20:45 Сьон 1:0 Тун
14 тур
29 октября, суббота 19:45 Сьон 2:0 Тун
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Тун 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Тун 3:1 Сьон
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Тун
14 тур
6 ноября, суббота 19:45 Тун 1:0 Сьон
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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