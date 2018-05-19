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Лугано - Цюрих

19.05.2018, Суббота, 20:00 мск Швейцария. Суперлига, 36 тур Лугано - Цюрих
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
25 тур
10 марта, суббота 21:00 Цюрих 3:0 Лугано
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Цюрих 3:0 Лугано
3 тур
5 августа, суббота 20:00 Лугано 0:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
11 мая, среда 21:30 Цюрих 0:4 Лугано
21 тур
20 февраля, суббота 19:45 Лугано 0:0 Цюрих
16 тур
22 ноября, воскресенье 15:45 Цюрих 5:3 Лугано
9 тур
22 сентября, вторник 20:45 Лугано 0:0 Цюрих
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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