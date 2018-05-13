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Янг Бойз - Лугано

13.05.2018, Воскресенье, 17:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 35 тур Янг Бойз - Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Лугано 2:4 Янг Бойз
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Янг Бойз
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 1:2 Лугано
25 тур
19 марта, воскресенье 15:45 Лугано 0:2 Янг Бойз
11 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Янг Бойз
2 тур
30 июля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Лугано 1:3 Янг Бойз
27 тур
9 апреля, суббота 18:45 Янг Бойз 7:0 Лугано
15 тур
7 ноября, суббота 22:00 Лугано 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, среда 20:45 Янг Бойз 0:1 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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