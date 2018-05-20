Андерлехт - Генк

|5 тур
|21 апреля, суббота
|21:30
|Генк
|2:1
|Андерлехт
|22 тур
|21 января, воскресенье
|20:00
|Генк
|0:1
|Андерлехт
|11 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:1
|Генк
|28 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Генк
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Генк
|0:2
|Андерлехт
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|20:00
|Генк
|0:0
|Андерлехт
|7 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:0
|Генк
|27 тур
|22 февраля, воскресенье
|20:00
|Генк
|0:1
|Андерлехт
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|0:0
|Генк
|8 тур
|11 мая, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|4:0
|Генк
|5 тур
|21 апреля, понедельник
|20:00
|Генк
|1:0
|Андерлехт
|28 тур
|2 марта, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:0
|Генк
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|21:00
|Генк
|0:1
|Андерлехт
|8 тур
|12 мая, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:2
|Андерлехт
|1 тур
|1 апреля, понедельник
|20:00
|Андерлехт
|1:2
|Генк
|21 тур
|23 декабря, воскресенье
|21:00
|Генк
|2:4
|Андерлехт
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:2
|Генк
|Плей-офф, 6 тур
|27 апреля, пятница
|22:30
|Генк
|0:4
|Андерлехт
|Плей-офф, 4 тур
|14 апреля, суббота
|22:00
|Андерлехт
|1:3
|Генк
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|4:2
|Генк
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|22:30
|Генк
|0:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 3 тур
|15 апреля, пятница
|22:30
|Андерлехт
|2:0
|Генк
|28 тур
|4 марта, пятница
|22:30
|Андерлехт
|1:1
|Генк
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Генк
|1:2
|Андерлехт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стандард
|10
|6
|3
|1
|20:9
|+11
|21
|2.
|Генк
|10
|4
|4
|2
|13:13
|0
|16
|3.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|8:8
|0
|14
|4.
|Брюгге
|10
|3
|3
|4
|17:12
|+5
|12
|5.
|Андерлехт
|10
|4
|0
|6
|12:15
|-3
|12
|6.
|Шарлеруа
|10
|2
|2
|6
|9:22
|-13
|8
|7.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|6:0
|+6
|6
|8.
|Локерен
|1
|1
|0
|0
|4:2
|+2
|3
|9.
|Сент-Труйден
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|10.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|11.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|12.
|Беерсхот-Вилрейк
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0