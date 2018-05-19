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Остенде - Антверпен

19.05.2018, Суббота, 21:00 мск Остенде, стадион Альбертпаркстадион Бельгия. Плей-офф, 10 тур Остенде - Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 1 тур
2 апреля, понедельник 15:30 Антверпен 3:3 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
27 тур
17 февраля, суббота 20:00 Антверпен 0:0 Остенде
5 тур
27 августа, воскресенье 21:00 Остенде 3:4 Антверпен
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