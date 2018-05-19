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Беерсхот-Вилрейк - Эйпен

19.05.2018, Суббота, 21:00 мск Бельгия. Плей-офф, 10 тур Беерсхот-Вилрейк - Эйпен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 1 тур
31 марта, суббота 21:30 Эйпен 2:2 Беерсхот-Вилрейк
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