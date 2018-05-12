Антверпен - Сент-Труйден

|За место в Лиге Европы, 2 тур
|7 апреля, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|4:0
|Антверпен
|За место в Лиге Европы, 2 тур
|7 апреля, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|4:0
|Антверпен
|21 тур
|27 декабря, среда
|22:30
|Сент-Труйден
|0:3
|Антверпен
|6 тур
|9 сентября, суббота
|21:00
|Антверпен
|1:1
|Сент-Труйден
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стандард
|10
|6
|3
|1
|20:9
|+11
|21
|2.
|Генк
|10
|4
|4
|2
|13:13
|0
|16
|3.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|8:8
|0
|14
|4.
|Брюгге
|10
|3
|3
|4
|17:12
|+5
|12
|5.
|Андерлехт
|10
|4
|0
|6
|12:15
|-3
|12
|6.
|Шарлеруа
|10
|2
|2
|6
|9:22
|-13
|8
|7.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|6:0
|+6
|6
|8.
|Локерен
|1
|1
|0
|0
|4:2
|+2
|3
|9.
|Сент-Труйден
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|10.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|11.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|12.
|Беерсхот-Вилрейк
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0