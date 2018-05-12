Введите ваш ник на сайте

Антверпен - Сент-Труйден

12.05.2018, Суббота, 21:00 мск Бельгия. Плей-офф, 9 тур Антверпен - Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 2 тур
7 апреля, суббота 21:00 Сент-Труйден 4:0 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
21 тур
27 декабря, среда 22:30 Сент-Труйден 0:3 Антверпен
6 тур
9 сентября, суббота 21:00 Антверпен 1:1 Сент-Труйден
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 10 6 3 1 20:9 +11 21
2. Генк 10 4 4 2 13:13 0 16
3. Гент 10 4 2 4 8:8 0 14
4. Брюгге 10 3 3 4 17:12 +5 12
5. Андерлехт 10 4 0 6 12:15 -3 12
6. Шарлеруа 10 2 2 6 9:22 -13 8
7. Остенде 2 2 0 0 6:0 +6 6
8. Локерен 1 1 0 0 4:2 +2 3
9. Сент-Труйден 1 1 0 0 2:1 +1 3
10. Антверпен 1 0 0 1 1:2 -1 0
11. Эйпен 1 0 0 1 0:4 -4 0
12. Беерсхот-Вилрейк 2 0 0 2 2:6 -4 0
...
  • Читайте нас: 