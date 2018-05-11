Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем

|За место в Лиге Европы, 1 тур
|1 апреля, воскресенье
|21:00
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Оуд-Хеверли
|За место в Лиге Европы, 1 тур
|1 апреля, воскресенье
|21:00
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Оуд-Хеверли
|23 тур
|23 января, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|2:2
|Оуд-Хеверли
|8 тур
|19 сентября, суббота
|21:00
|Оуд-Хеверли
|2:3
|Зюлте-Варегем
|23 тур
|25 января, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Зюлте-Варегем
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|22:30
|Зюлте-Варегем
|4:2
|Оуд-Хеверли
|22 тур
|26 декабря, среда
|17:30
|Зюлте-Варегем
|2:1
|Оуд-Хеверли
|7 тур
|15 сентября, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|0:1
|Зюлте-Варегем
|17 тур
|10 декабря, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|2:2
|Зюлте-Варегем
|2 тур
|6 августа, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|2:1
|Оуд-Хеверли