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Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем

11.05.2018, Пятница, 21:30 мск Левен, стадион Ден Дриф Бельгия. Плей-офф, 9 тур Оуд-Хеверли - Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, воскресенье 21:00 Зюлте-Варегем 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:2 Оуд-Хеверли
8 тур
19 сентября, суббота 21:00 Оуд-Хеверли 2:3 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
23 тур
25 января, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 1:0 Зюлте-Варегем
8 тур
22 сентября, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 4:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
22 тур
26 декабря, среда 17:30 Зюлте-Варегем 2:1 Оуд-Хеверли
7 тур
15 сентября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 0:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
10 декабря, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 2:2 Зюлте-Варегем
2 тур
6 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:1 Оуд-Хеверли
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