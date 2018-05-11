Кортрейк - Роял Мускрон-Перувельц

|За место в Лиге Европы, 2 тур
|8 апреля, воскресенье
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:1
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 2 тур
|8 апреля, воскресенье
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:1
|Кортрейк
|23 тур
|23 января, вторник
|22:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:3
|Кортрейк
|5 тур
|25 августа, пятница
|21:30
|Кортрейк
|1:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|За место в Лиге Европы, 10 тур
|20 мая, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 1 тур
|1 апреля, суббота
|21:00
|Кортрейк
|2:1
|Роял Мускрон-Перувельц
|30 тур
|12 марта, воскресенье
|16:30
|Кортрейк
|0:2
|Роял Мускрон-Перувельц
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 6 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:3
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 1 тур
|2 апреля, суббота
|21:00
|Кортрейк
|0:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|19 тур
|12 декабря, суббота
|22:30
|Кортрейк
|1:3
|Роял Мускрон-Перувельц
|6 тур
|29 августа, суббота
|21:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Кортрейк
|24 тур
|31 января, суббота
|22:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:3
|Кортрейк
|9 тур
|27 сентября, суббота
|22:00
|Кортрейк
|3:0
|Роял Мускрон-Перувельц