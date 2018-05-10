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Андерлехт - Стандард

10.05.2018, Четверг, 15:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Плей-офф, 8 тур Андерлехт - Стандард
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
4 тур
18 апреля, среда 21:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
24 тур
28 января, воскресенье 20:00 Стандард 3:3 Андерлехт
9 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
24 тур
29 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Стандард
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Стандард 0:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:3 Стандард
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:1 Стандард
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Андерлехт
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 10 6 3 1 20:9 +11 21
2. Генк 10 4 4 2 13:13 0 16
3. Гент 10 4 2 4 8:8 0 14
4. Брюгге 10 3 3 4 17:12 +5 12
5. Андерлехт 10 4 0 6 12:15 -3 12
6. Шарлеруа 10 2 2 6 9:22 -13 8
7. Остенде 2 2 0 0 6:0 +6 6
8. Локерен 1 1 0 0 4:2 +2 3
9. Сент-Труйден 1 1 0 0 2:1 +1 3
10. Антверпен 1 0 0 1 1:2 -1 0
11. Эйпен 1 0 0 1 0:4 -4 0
12. Беерсхот-Вилрейк 2 0 0 2 2:6 -4 0
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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 10 мая 2018, 12:30

    БУДЕТ БИТВА

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