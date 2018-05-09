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Сент-Труйден - Беерсхот-Вилрейк

09.05.2018, Среда, 21:30 мск Брюссель, стадион Штайен Бельгия. Плей-офф, 8 тур Сент-Труйден - Беерсхот-Вилрейк
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 4 тур
18 апреля, среда 21:30 Беерсхот-Вилрейк 1:3 Сент-Труйден
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