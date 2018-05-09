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Антверпен - Эйпен

09.05.2018, Среда, 21:30 мск Бельгия. Плей-офф, 8 тур Антверпен - Эйпен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 4 тур
18 апреля, среда 21:30 Эйпен 0:1 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 22:00 Антверпен 2:0 Эйпен
15 тур
18 ноября, суббота 22:00 Эйпен 0:1 Антверпен
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