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Оуд-Хеверли - Кортрейк

08.05.2018, Вторник, 21:30 мск Левен, стадион Ден Дриф Бельгия. Плей-офф, 8 тур Оуд-Хеверли - Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 4 тур
17 апреля, вторник 21:30 Кортрейк 2:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 1:0 Кортрейк
7 тур
12 сентября, суббота 21:00 Кортрейк 0:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 1:1 Кортрейк
1 тур
27 июля, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 23:00 Кортрейк 0:0 Оуд-Хеверли
15 тур
10 ноября, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 0:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Оуд-Хеверли 0:2 Кортрейк
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 2:0 Оуд-Хеверли
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