Оуд-Хеверли - Кортрейк

|За место в Лиге Европы, 4 тур
|17 апреля, вторник
|21:30
|Кортрейк
|2:1
|Оуд-Хеверли
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|17 апреля, вторник
|21:30
|Кортрейк
|2:1
|Оуд-Хеверли
|22 тур
|16 января, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Кортрейк
|7 тур
|12 сентября, суббота
|21:00
|Кортрейк
|0:0
|Оуд-Хеверли
|16 тур
|23 ноября, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Кортрейк
|1 тур
|27 июля, суббота
|22:00
|Кортрейк
|1:0
|Оуд-Хеверли
|30 тур
|16 марта, суббота
|23:00
|Кортрейк
|0:0
|Оуд-Хеверли
|15 тур
|10 ноября, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Кортрейк
|22 тур
|25 января, среда
|23:30
|Оуд-Хеверли
|0:2
|Кортрейк
|7 тур
|17 сентября, суббота
|22:00
|Кортрейк
|2:0
|Оуд-Хеверли