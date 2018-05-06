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Тун - Грассхоппер

06.05.2018, Воскресенье, 17:00 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 33 тур Тун - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
27 тур
31 марта, суббота 20:00 Грассхоппер 0:2 Тун
15 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Тун
8 тур
21 сентября, четверг 21:00 Тун 2:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
17 мая, среда 21:30 Тун 3:1 Грассхоппер
19 тур
4 февраля, суббота 19:45 Грассхоппер 0:1 Тун
15 тур
19 ноября, суббота 19:45 Грассхоппер 1:1 Тун
4 тур
11 августа, четверг 20:45 Тун 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
35 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Грассхоппер 0:0 Тун
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Тун 2:1 Грассхоппер
14 тур
31 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 1:2 Тун
1 тур
19 июля, воскресенье 14:45 Тун 3:5 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
30 тур
29 апреля, среда 20:45 Грассхоппер 0:0 Тун
24 тур
14 марта, суббота 22:00 Тун 2:2 Грассхоппер
11 тур
4 октября, суббота 19:45 Тун 3:2 Грассхоппер
2 тур
26 июля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:3 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
16 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 0:5 Тун
27 тур
30 марта, воскресенье 14:45 Тун 1:3 Грассхоппер
11 тур
6 октября, воскресенье 15:45 Тун 1:1 Грассхоппер
8 тур
22 сентября, воскресенье 15:45 Грассхоппер 2:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
27 апреля, суббота 21:45 Грассхоппер 0:2 Тун
25 тур
30 марта, суббота 22:45 Тун 1:0 Грассхоппер
12 тур
6 октября, суббота 21:45 Тун 2:3 Грассхоппер
7 тур
25 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 1:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
21 апреля, суббота 19:45 Тун 0:0 Грассхоппер
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Грассхоппер 0:1 Тун
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Грассхоппер 1:0 Тун
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Тун 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Тун 0:1 Грассхоппер
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:0 Тун
12 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:0 Тун
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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