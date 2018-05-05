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Сьон - Янг Бойз

05.05.2018, Суббота, 20:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 33 тур Сьон - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
23 тур
24 февраля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 5:1 Сьон
9 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
15 тур
20 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:3 Сьон
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Сьон 2:1 Янг Бойз
24 тур
13 марта, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:2 Сьон
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Сьон 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
35 тур
25 мая, понедельник 17:00 Сьон 6:2 Янг Бойз
23 тур
8 марта, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:2 Сьон
15 тур
9 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Сьон
9 тур
24 сентября, среда 22:30 Сьон 0:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
17 апреля, четверг 21:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
23 тур
26 февраля, среда 21:30 Сьон 3:0 Янг Бойз
11 тур
5 октября, суббота 21:45 Сьон 2:2 Янг Бойз
1 тур
13 июля, суббота 21:45 Янг Бойз 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
24 тур
17 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 3:1 Сьон
6 тур
19 августа, воскресенье 15:45 Сьон 1:0 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:0 Сьон
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
2 тур
23 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
26 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Янг Бойз
16 тур
28 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:1 Сьон
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Сьон 4:1 Янг Бойз
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
16 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Янг Бойз
7 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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