Введите ваш ник на сайте

Экселсиор - Аякс

06.05.2018, Воскресенье, 15:30 мск Роттердам, стадион Ваудестейн Голландия. Эредивизие, 34 тур Экселсиор - Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
16 тур
14 декабря, четверг 22:45 Аякс 3:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
27 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Экселсиор 1:1 Аякс
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Аякс 1:0 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Экселсиор
6 тур
20 сентября, воскресенье 15:30 Экселсиор 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 16:30 Аякс 1:0 Экселсиор
17 тур
21 декабря, воскресенье 16:30 Экселсиор 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 15:30 Экселсиор 1:4 Аякс
15 тур
3 декабря, суббота 23:45 Аякс 4:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 4:1 Экселсиор
10 тур
24 октября, воскресенье 14:30 Экселсиор 2:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 