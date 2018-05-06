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ПСВ - Гронинген

06.05.2018, Воскресенье, 15:30 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 34 тур ПСВ - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Гронинген 3:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 ПСВ
4 тур
28 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 Гронинген 0:3 ПСВ
2 тур
16 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Гронинген
13 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 23:45 ПСВ 2:3 Гронинген
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 20:45 ПСВ 5:2 Гронинген
3 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 ПСВ
14 тур
26 ноября, суббота 23:45 ПСВ 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 ПСВ
7 тур
25 сентября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Гронинген
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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