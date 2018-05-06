Олимпик - Сталь

|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:30
|Сталь
|0:0
|Олимпик
|21 тур
|25 февраля, воскресенье
|15:00
|Олимпик
|2:0
|Сталь
|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|14:00
|Сталь
|1:1
|Олимпик
|19 тур
|25 февраля, суббота
|15:00
|Олимпик
|0:0
|Сталь
|8 тур
|17 сентября, суббота
|14:00
|Сталь
|2:3
|Олимпик
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|10
|6
|4
|0
|13:4
|+9
|22
|2.
|Карпаты
|10
|5
|3
|2
|15:10
|+5
|18
|3.
|Звезда К
|10
|3
|3
|4
|9:9
|0
|12
|4.
|Черноморец Од
|10
|3
|2
|5
|10:13
|-3
|11
|5.
|Сталь
|10
|3
|2
|5
|8:12
|-4
|11
|6.
|Олимпик Дн
|10
|2
|2
|6
|5:12
|-7
|8