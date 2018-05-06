Введите ваш ник на сайте

Олимпик - Сталь

06.05.2018, Воскресенье, 14:00 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Плей-офф, 30 тур Олимпик - Сталь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа B
25 тур
1 апреля, воскресенье 19:30 Сталь 0:0 Олимпик
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
25 февраля, воскресенье 15:00 Олимпик 2:0 Сталь
10 тур
24 сентября, воскресенье 14:00 Сталь 1:1 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
25 февраля, суббота 15:00 Олимпик 0:0 Сталь
8 тур
17 сентября, суббота 14:00 Сталь 2:3 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
25 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Олимпик 0:2 Сталь
12 тур
6 декабря, воскресенье 15:00 Сталь 1:0 Олимпик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 10 6 4 0 13:4 +9 22
2. Карпаты 10 5 3 2 15:10 +5 18
3. Звезда К 10 3 3 4 9:9 0 12
4. Черноморец Од 10 3 2 5 10:13 -3 11
5. Сталь 10 3 2 5 8:12 -4 11
6. Олимпик Дн 10 2 2 6 5:12 -7 8
...
  • Читайте нас: 