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Черноморец - Карпаты

05.05.2018, Суббота, 17:00 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Плей-офф, 30 тур Черноморец - Карпаты
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа B
25 тур
31 марта, суббота 14:00 Карпаты 3:1 Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
24 февраля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Карпаты
10 тур
24 сентября, воскресенье 19:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Черноморец 1:0 Карпаты
8 тур
17 сентября, суббота 17:00 Карпаты 0:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
5 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Карпаты
4 тур
8 августа, суббота 19:30 Карпаты 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Карпаты 2:0 Черноморец
10 тур
7 декабря, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
15 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 19:30 Карпаты 1:2 Черноморец
5 тур
11 августа, суббота 22:30 Черноморец 1:1 Карпаты
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/4 финала
11 апреля, среда 21:00 Карпаты 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
17 тур
19 ноября, суббота 20:30 Черноморец 2:2 Карпаты
2 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Карпаты 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
2 апреля, пятница 20:00 Карпаты 1:1 Черноморец
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Карпаты
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Карпаты 3:0 Черноморец
3 тур
1 августа, пятница 20:00 Черноморец 3:0 Карпаты
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Карпаты 2:0 Черноморец
14 тур
26 октября, пятница 19:00 Черноморец 4:0 Карпаты
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 10 6 4 0 13:4 +9 22
2. Карпаты 10 5 3 2 15:10 +5 18
3. Звезда К 10 3 3 4 9:9 0 12
4. Черноморец Од 10 3 2 5 10:13 -3 11
5. Сталь 10 3 2 5 8:12 -4 11
6. Олимпик Дн 10 2 2 6 5:12 -7 8
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