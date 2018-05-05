Черноморец - Карпаты

|25 тур
|31 марта, суббота
|14:00
|Карпаты
|3:1
|Черноморец
|25 тур
|31 марта, суббота
|14:00
|Карпаты
|3:1
|Черноморец
|21 тур
|24 февраля, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:30
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|1:0
|Карпаты
|8 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Карпаты
|0:0
|Черноморец
|17 тур
|5 марта, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|4 тур
|8 августа, суббота
|19:30
|Карпаты
|4:0
|Черноморец
|23 тур
|10 мая, воскресенье
|17:00
|Карпаты
|2:0
|Черноморец
|10 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|30 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:0
|Карпаты
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|21:30
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|20 тур
|9 марта, суббота
|19:30
|Карпаты
|1:2
|Черноморец
|5 тур
|11 августа, суббота
|22:30
|Черноморец
|1:1
|Карпаты
|1/4 финала
|11 апреля, среда
|21:00
|Карпаты
|2:1
|Черноморец
|17 тур
|19 ноября, суббота
|20:30
|Черноморец
|2:2
|Карпаты
|2 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|23 тур
|2 апреля, пятница
|20:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|1:1
|Карпаты
|18 тур
|1 марта, воскресенье
|16:00
|Карпаты
|3:0
|Черноморец
|3 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Черноморец
|3:0
|Карпаты
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Карпаты
|2:0
|Черноморец
|14 тур
|26 октября, пятница
|19:00
|Черноморец
|4:0
|Карпаты
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|10
|6
|4
|0
|13:4
|+9
|22
|2.
|Карпаты
|10
|5
|3
|2
|15:10
|+5
|18
|3.
|Звезда К
|10
|3
|3
|4
|9:9
|0
|12
|4.
|Черноморец Од
|10
|3
|2
|5
|10:13
|-3
|11
|5.
|Сталь
|10
|3
|2
|5
|8:12
|-4
|11
|6.
|Олимпик Дн
|10
|2
|2
|6
|5:12
|-7
|8