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Алания - Краснодар-2

07.05.2018, Понедельник, 17:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 24 тур Алания - Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
8 тур
9 сентября, суббота 16:30 Краснодар-2 1:0 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
22 тур
10 апреля, понедельник 16:00 Краснодар-2 5:1 Алания
8 тур
17 сентября, суббота 15:00 Алания 1:1 Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Алания 0:1 Краснодар-2
5 тур
18 августа, вторник 19:00 Краснодар-2 1:1 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа B
28 тур
12 мая, вторник 17:00 Краснодар-2 2:0 Алания
24 тур
15 апреля, среда 17:00 Алания 4:1 Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
23 тур
12 ноября, вторник 14:00 Алания 1:0 Краснодар-2
7 тур
16 августа, пятница 18:00 Краснодар-2 2:4 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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