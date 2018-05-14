Брондбю - Мидтьюлланд

|4 тур
|19 апреля, четверг
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Брондбю
|4 тур
|19 апреля, четверг
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Брондбю
|23 тур
|1 марта, четверг
|22:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|1 тур
|16 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|4:0
|Мидтьюлланд
|6 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|4:2
|Брондбю
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:2
|Мидтьюлланд
|21 тур
|11 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:3
|Брондбю
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Брондбю
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Мидтьюлланд
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:0
|Мидтьюлланд
|31 тур
|25 мая, понедельник
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Брондбю
|19 тур
|1 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|1 тур
|20 июля, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Брондбю
|31 тур
|8 мая, четверг
|22:00
|Брондбю
|3:1
|Мидтьюлланд
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|22:15
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|5 тур
|16 августа, пятница
|20:30
|Мидтьюлланд
|5:2
|Брондбю
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|22:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Брондбю
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Брондбю
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Мидтьюлланд
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Брондбю
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|31 тур
|5 мая, среда
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:4
|Брондбю
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|3:1
|Мидтьюлланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5