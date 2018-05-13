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Ольборг - Копенгаген

13.05.2018, Воскресенье, 21:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Плей-офф, 8 тур Ольборг - Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
4 тур
18 апреля, среда 21:00 Копенгаген 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
1 тур
15 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 22:15 Ольборг 1:2 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 21:00 Ольборг 0:2 Копенгаген
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:2 Ольборг
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 21:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
16 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
7 тур
13 сентября, суббота 22:35 Ольборг 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
12 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
19 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
21 тур
12 марта, суббота 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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