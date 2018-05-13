Введите ваш ник на сайте

Хобро - Сендерийск

13.05.2018, Воскресенье, 17:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Плей-офф, 1/4 финала , ответный матч Хобро - Сендерийск
Первый матч: 0 - 1
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
первый матч		 6 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:1 Хобро
8 тур
8 сентября, пятница 21:15 Хобро 3:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 17:00 Хобро 1:2 Сендерийск
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Сендерийск 2:0 Хобро
5 тур
17 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 15:00 Хобро 2:2 Сендерийск
18 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Хобро
7 тур
15 сентября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Хобро
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
...
  • Читайте нас: 