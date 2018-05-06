Орхус - Оденсе

|25 тур
|9 марта, пятница
|21:00
|Оденсе
|0:1
|Орхус
|5 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:0
|Оденсе
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:2
|Оденсе
|12 тур
|30 сентября, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:1
|Орхус
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Орхус
|2:1
|Оденсе
|19 тур
|26 февраля, пятница
|20:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|4 тур
|7 августа, пятница
|19:00
|Оденсе
|2:2
|Орхус
|30 тур
|5 мая, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:1
|Оденсе
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|4:1
|Орхус
|7 тур
|30 августа, пятница
|20:30
|Оденсе
|3:6
|Орхус
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Орхус
|2:1
|Оденсе
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:4
|Орхус
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|27 тур
|23 апреля, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Орхус
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Орхус
|0:0
|Оденсе
|3 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Орхус
|2:2
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Орхус
|11
|7
|1
|3
|23:17
|+6
|22
|2.
|Хобро
|8
|5
|0
|3
|11:9
|+2
|15
|3.
|Сендерийск
|10
|4
|2
|4
|11:13
|-2
|14
|4.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|15:12
|+3
|11
|5.
|Рандерс
|6
|3
|1
|2
|9:6
|+3
|10
|6.
|Хельсингор
|6
|2
|1
|3
|6:9
|-3
|7
|7.
|Силькеборг
|6
|1
|1
|4
|7:11
|-4
|4
|8.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|4:12
|-8
|2