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Орхус - Оденсе

06.05.2018, Воскресенье, 13:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Плей-офф, 1/4 финала , первый матч Орхус - Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
9 марта, пятница 21:00 Оденсе 0:1 Орхус
5 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Оденсе
12 тур
30 сентября, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Орхус 2:1 Оденсе
19 тур
26 февраля, пятница 20:00 Оденсе 2:2 Орхус
4 тур
7 августа, пятница 19:00 Оденсе 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
5 мая, понедельник 21:00 Орхус 0:1 Оденсе
17 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 4:1 Орхус
7 тур
30 августа, пятница 20:30 Оденсе 3:6 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Орхус 2:1 Оденсе
14 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:4 Орхус
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
23 апреля, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Орхус
12 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Оденсе
3 тур
30 июля, суббота 19:00 Орхус 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Орхус 0:3 Оденсе
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Оденсе 2:0 Орхус
3 тур
3 августа, понедельник 21:00 Орхус 2:2 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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