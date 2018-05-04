Хорсенс - Ольборг

|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|24 тур
|5 марта, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|6 тур
|18 августа, пятница
|19:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|21 тур
|9 декабря, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|24 тур
|28 марта, четверг
|18:00
|Хорсенс
|2:2
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|1:4
|Ольборг
|23 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:0
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:05
|Хорсенс
|3:3
|Ольборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5