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Локерен - Антверпен

05.05.2018, Суббота, 21:30 мск Локерен, стадион Дакнамстадион Бельгия. Плей-офф, 7 тур Локерен - Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 5 тур
23 апреля, понедельник 21:30 Антверпен 1:2 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
20 тур
21 декабря, четверг 22:30 Антверпен 1:2 Локерен
7 тур
16 сентября, суббота 21:00 Локерен 1:1 Антверпен
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