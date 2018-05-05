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Кортрейк - Зюлте-Варегем

05.05.2018, Суббота, 19:00 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Плей-офф, 7 тур Кортрейк - Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 5 тур
20 апреля, пятница 21:30 Зюлте-Варегем 3:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
28 тур
25 февраля, воскресенье 22:00 Кортрейк 0:1 Зюлте-Варегем
6 тур
9 сентября, суббота 21:30 Зюлте-Варегем 2:2 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
22 тур
21 января, суббота 20:00 Кортрейк 2:3 Зюлте-Варегем
7 тур
17 сентября, суббота 21:30 Зюлте-Варегем 2:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Зюлте-Варегем
14 тур
1 ноября, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 2:2 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
23 ноября, воскресенье 22:00 Кортрейк 3:1 Зюлте-Варегем
1 тур
27 июля, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 2:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
1 декабря, воскресенье 23:30 Кортрейк 1:1 Зюлте-Варегем
2 тур
3 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
19 тур
8 декабря, суббота 23:00 Кортрейк 1:2 Зюлте-Варегем
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
23 тур
28 января, суббота 23:00 Кортрейк 0:0 Зюлте-Варегем
8 тур
24 сентября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II B, 4 тур
22 апреля, пятница 22:00 Зюлте-Варегем 2:0 Кортрейк
Плей-офф II B, 3 тур
16 апреля, суббота 22:00 Кортрейк 0:1 Зюлте-Варегем
30 тур
19 марта, суббота 22:00 Кортрейк 2:2 Зюлте-Варегем
15 тур
14 ноября, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 1:1 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:2 Кортрейк
Плей-офф I, 4 тур
10 апреля, суббота 20:00 Кортрейк 2:0 Зюлте-Варегем
17 тур
5 декабря, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Зюлте-Варегем
6 тур
12 сентября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 0:2 Кортрейк
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