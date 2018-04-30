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Силькеборг - Орхус

30.04.2018, Понедельник, 20:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Плей-офф, 6 тур Силькеборг - Орхус
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
2 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Орхус 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
18 ноября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Силькеборг
3 тур
31 июля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:1 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
5 тур
1 мая, понедельник 20:00 Силькеборг 0:2 Орхус
2 тур
10 апреля, понедельник 20:00 Орхус 1:3 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
4 ноября, пятница 22:15 Орхус 0:0 Силькеборг
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Силькеборг 1:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
12 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 3:1 Орхус
20 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Орхус 3:3 Силькеборг
8 тур
1 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 0:4 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 18:00 Силькеборг 2:1 Орхус
16 тур
21 ноября, понедельник 22:00 Орхус 0:2 Силькеборг
5 тур
15 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
1 мая, суббота 19:00 Силькеборг 1:4 Орхус
20 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Силькеборг
6 тур
22 августа, суббота 18:00 Орхус 2:2 Силькеборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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