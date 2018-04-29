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Брондбю - Нордшелланд

29.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Плей-офф, 6 тур Брондбю - Нордшелланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
5 тур
22 апреля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 3:4 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 4:2 Нордшелланд
2 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:2 Брондбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Нордшелланд
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 2:3 Нордшелланд
13 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
9 мая, понедельник 20:00 Брондбю 2:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:2 Брондбю
7 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
21 мая, четверг 21:00 Брондбю 3:1 Нордшелланд
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Брондбю
6 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:3 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:2 Брондбю
21 тур
9 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 4:1 Нордшелланд
11 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Брондбю 4:0 Нордшелланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 22:00 Нордшелланд 3:0 Брондбю
8 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 0:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Нордшелланд 1:2 Брондбю
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Брондбю 1:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Брондбю
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:3 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
15 апреля, четверг 22:00 Брондбю 0:1 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Брондбю
11 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 6:3 Нордшелланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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