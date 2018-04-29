Брондбю - Нордшелланд

|5 тур
|22 апреля, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|3:4
|Брондбю
|5 тур
|22 апреля, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|3:4
|Брондбю
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|4:2
|Нордшелланд
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|3:2
|Брондбю
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Нордшелланд
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|0:1
|Брондбю
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:3
|Нордшелланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|1:1
|Брондбю
|28 тур
|9 мая, понедельник
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Нордшелланд
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:2
|Брондбю
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|0:2
|Брондбю
|30 тур
|21 мая, четверг
|21:00
|Брондбю
|3:1
|Нордшелланд
|16 тур
|30 ноября, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|2:0
|Брондбю
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|0:3
|Брондбю
|33 тур
|18 мая, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|2:2
|Брондбю
|21 тур
|9 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|4:1
|Нордшелланд
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|1:1
|Брондбю
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Брондбю
|4:0
|Нордшелланд
|19 тур
|2 декабря, воскресенье
|22:00
|Нордшелланд
|3:0
|Брондбю
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|0:0
|Брондбю
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|0:1
|Нордшелланд
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|1:2
|Брондбю
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:0
|Брондбю
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Брондбю
|1:1
|Нордшелланд
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:1
|Брондбю
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:3
|Брондбю
|27 тур
|15 апреля, четверг
|22:00
|Брондбю
|0:1
|Нордшелланд
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:1
|Брондбю
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|6:3
|Нордшелланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5