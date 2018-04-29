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Сендерийск - Оденсе

29.04.2018, Воскресенье, 15:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Плей-офф, 6 тур Сендерийск - Оденсе
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1 тур
2 апреля, понедельник 15:00 Оденсе 2:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 0:3 Сендерийск
7 тур
25 августа, пятница 19:00 Сендерийск 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Сендерийск
10 тур
22 сентября, четверг 19:00 Сендерийск 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
20 мая, пятница 19:00 Сендерийск 3:1 Оденсе
12 тур
17 октября, суббота 19:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
10 тур
25 сентября, пятница 19:00 Сендерийск 4:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Оденсе 0:0 Сендерийск
14 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:1 Оденсе
8 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
28 марта, пятница 21:30 Оденсе 2:2 Сендерийск
12 тур
21 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:5 Оденсе
1 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Сендерийск 4:1 Оденсе
16 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Оденсе 5:0 Сендерийск
6 тур
20 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 1:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, понедельник 22:00 Сендерийск 0:4 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 2:4 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Сендерийск 0:2 Оденсе
13 тур
25 октября, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
5 тур
14 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:3 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
3 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 2:0 Оденсе
20 тур
13 марта, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Сендерийск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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