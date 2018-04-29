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Люнгбю - Рандерс

29.04.2018, Воскресенье, 15:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Плей-офф, 6 тур Люнгбю - Рандерс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 14:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
9 тур
15 сентября, пятница 21:15 Рандерс 0:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
29 октября, суббота 17:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
8 тур
9 сентября, пятница 19:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:1 Люнгбю
17 тур
20 ноября, суббота 19:00 Люнгбю 3:3 Рандерс
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 2:1 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Орхус 11 7 1 3 23:17 +6 22
2. Хобро 8 5 0 3 11:9 +2 15
3. Сендерийск 10 4 2 4 11:13 -2 14
4. Оденсе 8 3 2 3 15:12 +3 11
5. Рандерс 6 3 1 2 9:6 +3 10
6. Хельсингор 6 2 1 3 6:9 -3 7
7. Силькеборг 6 1 1 4 7:11 -4 4
8. Люнгбю 6 0 2 4 4:12 -8 2
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