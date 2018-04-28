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Сивасспор - Генчлербирлиги

28.04.2018, Суббота, 13:30 мск Сивас, стадион Сивас 4 Эйлюл Турция. Суперлига, 31 тур Сивасспор - Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2017/2018)
14 тур
3 декабря, воскресенье 14:00 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
32 тур
7 мая, суббота 13:30 Сивасспор 2:1 Генчлербирлиги
15 тур
13 декабря, воскресенье 15:00 Генчлербирлиги 0:1 Сивасспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
22 тур
28 февраля, суббота 14:30 Генчлербирлиги 0:0 Сивасспор
5 тур
4 октября, суббота 17:00 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
24 тур
9 марта, воскресенье 16:30 Генчлербирлиги 2:1 Сивасспор
7 тур
6 октября, воскресенье 20:00 Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
12 апреля, пятница 21:00 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги
12 тур
17 ноября, суббота 21:00 Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор
Турция. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Генчлербирлиги 3:3 Сивасспор
11 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
29 апреля, пятница 21:00 Сивасспор 1:1 Генчлербирлиги
14 тур
27 ноября, суббота 18:00 Генчлербирлиги 1:1 Сивасспор
Чемпионат Турции (2009/2010)
26 тур
21 марта, воскресенье 15:00 Сивасспор 0:2 Генчлербирлиги
9 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Генчлербирлиги 2:0 Сивасспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 3 7 75:33 +42 75
2. Фенербахче 34 21 9 4 78:36 +42 72
3. Истанбул ББ 34 22 6 6 62:34 +28 72
4. Бешикташ 34 21 8 5 69:30 +39 71
5. Трабзонспор 34 15 10 9 63:51 +12 55
6. Гезтепе 34 13 10 11 49:50 -1 49
7. Сивасспор 34 14 7 13 45:53 -8 49
8. Касымпаша 34 13 7 14 57:58 -1 46
9. Кайсериспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
10. Йени Малатьяспор 34 11 10 13 38:45 -7 43
11. Акхисар Беледиеспор 34 11 9 14 44:53 -9 42
12. Аланьяспор 34 11 7 16 55:59 -4 40
13. Бурсаспор 34 11 6 17 43:48 -5 39
14. Антальяспор 34 10 8 16 40:59 -19 38
15. Коньяспор 34 9 9 16 38:42 -4 36
16. Османлыспор 34 8 9 17 49:60 -11 33
17. Генчлербирлиги 34 8 9 17 37:54 -17 33
18. Карабюкспор 34 3 3 28 20:86 -66 12
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