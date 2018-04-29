Андерлехт - Шарлеруа

|2 тур
|6 апреля, пятница
|21:30
|Шарлеруа
|1:2
|Андерлехт
|18 тур
|10 декабря, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:3
|Шарлеруа
|3 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Шарлеруа
|2:0
|Андерлехт
|9 тур
|18 мая, четверг
|21:30
|Шарлеруа
|1:3
|Андерлехт
|5 тур
|27 апреля, четверг
|21:30
|Андерлехт
|0:1
|Шарлеруа
|21 тур
|26 декабря, понедельник
|20:00
|Шарлеруа
|0:2
|Андерлехт
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|3:2
|Шарлеруа
|23 тур
|24 января, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:1
|Шарлеруа
|8 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Шарлеруа
|1:1
|Андерлехт
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|Шарлеруа
|0:1
|Андерлехт
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Шарлеруа
|16 тур
|22 ноября, суббота
|20:00
|Шарлеруа
|3:1
|Андерлехт
|3 тур
|10 августа, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:0
|Шарлеруа
|16 тур
|23 ноября, суббота
|21:00
|Шарлеруа
|2:1
|Андерлехт
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|5:2
|Шарлеруа
|27 тур
|15 февраля, пятница
|23:00
|Андерлехт
|2:0
|Шарлеруа
|12 тур
|27 октября, суббота
|21:00
|Шарлеруа
|2:0
|Андерлехт
|17 тур
|27 ноября, суббота
|22:00
|Андерлехт
|4:1
|Шарлеруа
|2 тур
|7 августа, суббота
|22:00
|Шарлеруа
|0:0
|Андерлехт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стандард
|10
|6
|3
|1
|20:9
|+11
|21
|2.
|Генк
|10
|4
|4
|2
|13:13
|0
|16
|3.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|8:8
|0
|14
|4.
|Брюгге
|10
|3
|3
|4
|17:12
|+5
|12
|5.
|Андерлехт
|10
|4
|0
|6
|12:15
|-3
|12
|6.
|Шарлеруа
|10
|2
|2
|6
|9:22
|-13
|8
|7.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|6:0
|+6
|6
|8.
|Локерен
|1
|1
|0
|0
|4:2
|+2
|3
|9.
|Сент-Труйден
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|10.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|11.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|12.
|Беерсхот-Вилрейк
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0