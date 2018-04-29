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Беерсхот-Вилрейк - Антверпен

29.04.2018, Воскресенье, 15:30 мск Бельгия. Плей-офф, 6 тур Беерсхот-Вилрейк - Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 3 тур
15 апреля, воскресенье 15:30 Антверпен 2:0 Беерсхот-Вилрейк
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