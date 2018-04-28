Введите ваш ник на сайте

Оуд-Хеверли - Ваасланд-Беверен

28.04.2018, Суббота, 21:00 мск Левен, стадион Ден Дриф Бельгия. Плей-офф, 6 тур Оуд-Хеверли - Ваасланд-Беверен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 3 тур
14 апреля, суббота 21:00 Ваасланд-Беверен 0:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 2:2 Оуд-Хеверли
12 тур
24 октября, суббота 21:00 Оуд-Хеверли 0:2 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
26 тур
15 февраля, суббота 23:00 Ваасланд-Беверен 1:0 Оуд-Хеверли
11 тур
19 октября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 4:2 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа C
6 тур
4 мая, суббота 22:00 Ваасланд-Беверен 0:1 Оуд-Хеверли
1 тур
30 марта, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 3:1 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
26 января, суббота 23:00 Ваасланд-Беверен 2:0 Оуд-Хеверли
9 тур
29 сентября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 5:2 Ваасланд-Беверен
...
  • Читайте нас: 