Оуд-Хеверли - Ваасланд-Беверен

|За место в Лиге Европы, 3 тур
|14 апреля, суббота
|21:00
|Ваасланд-Беверен
|0:2
|Оуд-Хеверли
|За место в Лиге Европы, 3 тур
|14 апреля, суббота
|21:00
|Ваасланд-Беверен
|0:2
|Оуд-Хеверли
|25 тур
|6 февраля, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|2:2
|Оуд-Хеверли
|12 тур
|24 октября, суббота
|21:00
|Оуд-Хеверли
|0:2
|Ваасланд-Беверен
|26 тур
|15 февраля, суббота
|23:00
|Ваасланд-Беверен
|1:0
|Оуд-Хеверли
|11 тур
|19 октября, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Ваасланд-Беверен
|6 тур
|4 мая, суббота
|22:00
|Ваасланд-Беверен
|0:1
|Оуд-Хеверли
|1 тур
|30 марта, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Ваасланд-Беверен
|24 тур
|26 января, суббота
|23:00
|Ваасланд-Беверен
|2:0
|Оуд-Хеверли
|9 тур
|29 сентября, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|5:2
|Ваасланд-Беверен