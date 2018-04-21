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Краснодар-2 - Черноморец

21.04.2018, Суббота, 16:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур Краснодар-2 - Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
12 тур
7 октября, суббота 16:00 Черноморец 2:1 Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 15:00 Краснодар-2 0:1 Черноморец
10 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:0 Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
22 тур
3 мая, вторник 17:00 Черноморец 3:1 Краснодар-2
10 тур
21 сентября, понедельник 14:00 Краснодар-2 5:0 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
17 тур
13 ноября, четверг 15:00 Краснодар-2 1:2 Черноморец
7 тур
13 сентября, суббота 18:00 Черноморец 3:1 Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
34 тур
5 июня, четверг 18:30 Черноморец 4:0 Краснодар-2
1 тур
12 июля, пятница 20:00 Краснодар-2 1:3 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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