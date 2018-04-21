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Ангушт - Анжи-2

21.04.2018, Суббота, 16:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур Ангушт - Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
12 тур
7 октября, суббота 15:30 Анжи-2 4:0 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
21 тур
28 марта, суббота 14:30 Анжи-2 1:1 Ангушт
11 тур
7 октября, вторник 15:30 Ангушт 0:0 Анжи-2
Россия. Кубок (2013/2014)
1/32 финала
31 августа, суббота 16:00 Анжи-2 0:1 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 16:00 Анжи-2 1:0 Ангушт
10 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Ангушт 2:1 Анжи-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Ангушт 2:0 Анжи-2
15 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Анжи-2 1:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
18 тур
2 августа, понедельник 18:30 Анжи-2 5:1 Ангушт
2 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ангушт 1:1 Анжи-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
23 тур
18 августа, вторник 00:00 Анжи-2 1:1 Ангушт
5 тур
30 апреля, четверг 14:00 Ангушт 2:0 Анжи-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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