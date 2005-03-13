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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:
Лапочкин С.(Санкт-Пе

Торпедо - Ростов

13.03.2005, Воскресенье, 17:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 1 тур Торпедо - Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Торпедо 4:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Ростов 0:4 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ростов 5:2 Торпедо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ростов
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Ростов
12 тур
23 июня, среда 00:00 Ростов 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Ростов
14 тур
24 июня, среда 00:00 Ростов 2:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Ростов
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Торпедо
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ростов
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1993
19 тур
9 июля, пятница 00:00 Ростов 0:1 Торпедо
3 тур
20 марта, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Ростов 2:1 Торпедо
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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