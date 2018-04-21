Копенгаген - Хорсенс

|14 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|1:1
|Хорсенс
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|1:1
|Хорсенс
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|5:0
|Хорсенс
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|0:2
|Копенгаген
|23 тур
|15 марта, пятница
|21:30
|Копенгаген
|2:1
|Хорсенс
|14 тур
|29 октября, понедельник
|22:00
|Хорсенс
|1:0
|Копенгаген
|11 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Хорсенс
|12 тур
|17 октября, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|2:0
|Копенгаген
|6 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Хорсенс
|0:1
|Копенгаген
|30 тур
|16 мая, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Хорсенс
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|1:2
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5