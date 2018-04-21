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Копенгаген - Хорсенс

21.04.2018, Суббота, 17:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Плей-офф, 5 тур Копенгаген - Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
5 тур
12 августа, суббота 19:30 Копенгаген 1:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Хорсенс
9 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Хорсенс 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
15 марта, пятница 21:30 Копенгаген 2:1 Хорсенс
14 тур
29 октября, понедельник 22:00 Хорсенс 1:0 Копенгаген
11 тур
29 сентября, суббота 19:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Хорсенс
12 тур
17 октября, понедельник 21:00 Хорсенс 2:0 Копенгаген
6 тур
20 августа, суббота 21:00 Хорсенс 0:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
16 мая, понедельник 21:00 Хорсенс 1:1 Копенгаген
15 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Хорсенс
7 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Хорсенс 1:2 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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