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Брага - Маритиму

20.04.2018, Пятница, 22:30 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Португалия. Примейра, 31 тур Брага - Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
14 тур
12 декабря, вторник 00:01 Маритиму 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2016/2017)
27 тур
2 апреля, воскресенье 22:15 Брага 3:3 Маритиму
10 тур
6 ноября, воскресенье 23:30 Маритиму 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
14 февраля, воскресенье 22:15 Маритиму 1:3 Брага
5 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Брага 5:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 22:30 Брага 1:3 Маритиму
15 тур
3 января, суббота 19:00 Маритиму 2:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
29 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Брага 1:1 Маритиму
14 тур
19 декабря, четверг 23:59 Маритиму 2:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
22 тур
9 марта, суббота 22:00 Брага 2:0 Маритиму
7 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Маритиму 0:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
17 тур
31 января, вторник 00:15 Маритиму 1:2 Брага
2 тур
21 августа, воскресенье 23:15 Брага 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 22:15 Маритиму 1:2 Брага
3 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Брага 1:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
19 тур
14 февраля, воскресенье 23:15 Брага 2:1 Маритиму
4 тур
13 сентября, воскресенье 14:15 Маритиму 1:2 Брага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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