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Антверпен - Локерен

23.04.2018, Понедельник, 21:30 мск Бельгия. Плей-офф, 5 тур Антверпен - Локерен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
20 тур
21 декабря, четверг 22:30 Антверпен 1:2 Локерен
7 тур
16 сентября, суббота 21:00 Локерен 1:1 Антверпен
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