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Рязань - Зенит

14.04.2018, Суббота, 15:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 19 тур Рязань - Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
7 тур
1 сентября, пятница 18:00 Зенит 0:2 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
25 тур
28 мая, воскресенье 15:00 Зенит 2:0 Рязань
5 тур
18 августа, четверг 18:30 Рязань 2:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
14 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Зенит 1:2 Рязань
2 тур
28 июля, вторник 18:30 Рязань 0:3 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Зенит 2:0 Рязань
13 тур
29 сентября, понедельник 18:30 Рязань 2:1 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
26 тур
13 мая, вторник 18:00 Зенит 0:0 Рязань
12 тур
19 сентября, четверг 18:30 Рязань 0:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
16 тур
11 октября, четверг 18:00 Зенит 1:3 Рязань
2 тур
21 июля, суббота 19:00 Рязань 1:0 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
29 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Зенит 0:1 Рязань
15 тур
20 июля, среда 00:00 Рязань 2:1 Зенит
3 тур
2 мая, понедельник 00:00 Зенит 1:0 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
17 тур
11 августа, среда 19:00 Рязань 0:0 Зенит
3 тур
4 мая, вторник 17:30 Зенит 0:0 Рязань
Россия. Кубок (2010/2011)
1/64 финала
5 июня, суббота 18:00 Зенит 0:1 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арарат-Армения 26 19 6 1 52:17 +35 63
2. Энергомаш 26 15 8 3 43:21 +22 53
3. Рязань 26 14 4 8 37:23 +14 46
4. Зоркий 26 13 4 9 42:26 +16 43
5. Металлург Лп 26 12 7 7 35:32 +3 43
6. Торпедо М 26 11 9 6 44:22 +22 42
7. Сокол 26 11 6 9 36:38 -2 39
8. Сатурн 26 10 7 9 37:34 +3 37
9. Строгино 26 11 3 12 38:37 +1 36
10. Динамо Бр 26 10 4 12 33:29 +4 34
11. Химик-Арсенал 26 9 4 13 31:35 -4 31
12. Калуга 26 5 6 15 20:37 -17 21
13. Ротор (мол) 26 3 2 21 19:51 -32 11
14. Зенит Пз 26 3 2 21 12:77 -65 11
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