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Люцерн - Сьон

15.04.2018, Воскресенье, 17:00 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 29 тур Люцерн - Сьон
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Люцерн
17 тур
2 декабря, суббота 21:00 Люцерн 2:1 Сьон
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Сьон 1:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 14:45 Сьон 2:3 Люцерн
25 тур
18 марта, суббота 19:45 Люцерн 0:0 Сьон
18 тур
11 декабря, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Люцерн
8 тур
21 сентября, среда 20:45 Люцерн 2:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Люцерн 2:2 Сьон
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Сьон 3:1 Люцерн
15 тур
8 ноября, воскресенье 15:45 Сьон 2:0 Люцерн
1 тур
18 июля, суббота 18:45 Люцерн 2:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
36 тур
29 мая, пятница 21:30 Люцерн 3:0 Сьон
22 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Люцерн
11 тур
5 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Люцерн
1 тур
20 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 1:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
3 мая, суббота 21:45 Люцерн 0:1 Сьон
24 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Сьон 3:2 Люцерн
14 тур
2 ноября, суббота 22:45 Сьон 3:0 Люцерн
4 тур
4 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Люцерн 2:0 Сьон
26 тур
6 апреля, суббота 21:45 Сьон 2:1 Люцерн
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:2 Люцерн
3 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Сьон 1:3 Люцерн
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Люцерн 0:0 Сьон
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Сьон
5 тур
13 августа, суббота 19:45 Сьон 1:1 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Сьон 3:2 Люцерн
27 тур
9 апреля, суббота 19:45 Люцерн 0:1 Сьон
13 тур
30 октября, суббота 19:45 Сьон 4:1 Люцерн
4 тур
8 августа, воскресенье 15:45 Люцерн 2:3 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 21:45 Люцерн 1:1 Сьон
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Сьон 5:2 Люцерн
10 тур
24 сентября, четверг 21:45 Люцерн 1:2 Сьон
1 тур
22 июля, среда 21:45 Сьон 3:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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