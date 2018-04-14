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Лугано - Тун

14.04.2018, Суббота, 20:00 мск Швейцария. Суперлига, 29 тур Лугано - Тун
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
19 тур
16 декабря, суббота 21:00 Тун 0:2 Лугано
14 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Лугано
6 тур
26 августа, суббота 20:00 Лугано 4:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
28 тур
17 апреля, понедельник 14:45 Лугано 2:1 Тун
24 тур
12 марта, воскресенье 15:45 Тун 5:2 Лугано
17 тур
4 декабря, воскресенье 15:45 Лугано 1:1 Тун
9 тур
25 сентября, воскресенье 14:45 Тун 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
28 тур
17 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 2:1 Тун
20 тур
13 февраля, суббота 19:45 Тун 2:1 Лугано
13 тур
25 октября, воскресенье 15:45 Тун 2:1 Лугано
2 тур
26 июля, воскресенье 14:45 Лугано 2:3 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 26 6 4 84:41 +43 84
2. Базель 36 20 9 7 72:36 +36 69
3. Люцерн 36 15 9 12 51:51 0 54
4. Цюрих 36 12 13 11 50:44 +6 49
5. Санкт-Галлен 36 14 3 19 52:72 -20 45
6. Сьон 36 11 9 16 53:56 -3 42
7. Лугано 36 12 6 18 38:55 -17 42
8. Грассхоппер 36 10 9 17 43:52 -9 39
9. Тун 35 11 6 18 50:68 -18 39
10. Лозанна-Спорт 35 9 8 18 46:64 -18 35
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