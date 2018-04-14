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Машук-КМВ - Ангушт

14.04.2018, Суббота, 16:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур Машук-КМВ - Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
11 тур
30 сентября, суббота 15:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
25 тур
30 апреля, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Ангушт
11 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Ангушт 2:2 Машук-КМВ
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 18:30 Машук-КМВ 2:0 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
16 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Ангушт
4 тур
12 августа, среда 17:00 Ангушт 0:1 Машук-КМВ
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Ангушт 3:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 15:00 Машук-КМВ 1:1 Ангушт
6 тур
7 сентября, воскресенье 18:00 Ангушт 3:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 16:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
13 тур
25 сентября, вторник 16:30 Машук-КМВ 1:3 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
22 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
6 тур
28 мая, суббота 00:00 Машук-КМВ 2:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
11 тур
15 июня, вторник 18:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
10 мая, понедельник 00:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Ангушт 0:2 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Армавир 32 24 7 1 70:16 +54 79
2. Афипс 32 24 6 2 70:15 +55 78
3. Чайка 32 17 7 8 51:25 +26 58
4. Краснодар-2 32 16 6 10 58:37 +21 54
5. Черноморец Нв 32 15 6 11 45:27 +18 51
6. Дружба 32 15 5 12 36:46 -10 50
7. СКА 32 12 8 12 41:38 +3 44
8. Спартак Нч 32 11 11 10 36:27 +9 44
9. Легион 32 11 10 11 32:29 +3 43
10. Академия им. Понедельника 32 12 6 14 26:42 -16 42
11. Машук-КМВ 32 10 8 14 27:32 -5 38
12. Биолог-Новокубанск 32 9 7 16 28:44 -16 34
13. Алания 32 8 8 16 26:41 -15 32
14. Динамо Ст 32 8 7 17 39:69 -30 31
15. Ангушт 32 7 7 18 29:56 -27 28
16. Кубань-2 32 7 4 21 25:69 -44 25
17. Анжи-2 32 6 7 19 26:52 -26 25
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