Экселсиор - Хераклес

|3 тур
|26 августа, суббота
|21:45
|Хераклес
|2:2
|Экселсиор
|23 тур
|18 февраля, суббота
|21:45
|Хераклес
|4:0
|Экселсиор
|5 тур
|10 сентября, суббота
|21:45
|Экселсиор
|3:1
|Хераклес
|30 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Экселсиор
|1:3
|Хераклес
|13 тур
|22 ноября, воскресенье
|14:30
|Хераклес
|0:0
|Экселсиор
|18 тур
|18 января, воскресенье
|18:45
|Хераклес
|0:3
|Экселсиор
|4 тур
|30 августа, суббота
|21:45
|Экселсиор
|3:1
|Хераклес
|19 тур
|28 января, суббота
|22:45
|Хераклес
|3:0
|Экселсиор
|10 тур
|22 октября, суббота
|21:45
|Экселсиор
|0:2
|Хераклес
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСВ
|34
|26
|5
|3
|87:39
|+48
|83
|2.
|Аякс
|34
|25
|4
|5
|86:33
|+53
|79
|3.
|Алкмаар
|34
|22
|5
|7
|72:38
|+34
|71
|4.
|Фейеноорд
|34
|20
|6
|8
|76:39
|+37
|66
|5.
|Витесс
|38
|17
|10
|11
|75:53
|+22
|61
|6.
|Утрехт
|38
|15
|12
|11
|66:63
|+3
|57
|7.
|Херенвен
|36
|13
|10
|13
|53:58
|-5
|49
|8.
|АДО Ден Хааг
|36
|13
|8
|15
|48:60
|-12
|47
|9.
|Зволле
|34
|12
|8
|14
|42:54
|-12
|44
|10.
|Хераклес
|34
|11
|9
|14
|50:64
|-14
|42
|11.
|Экселсиор
|34
|11
|7
|16
|41:56
|-15
|40
|12.
|Гронинген
|34
|8
|14
|12
|50:50
|0
|38
|13.
|Виллем II
|34
|10
|7
|17
|50:63
|-13
|37
|14.
|НАК Бреда
|34
|9
|7
|18
|41:57
|-16
|34
|15.
|Венло
|34
|7
|13
|14
|35:54
|-19
|34
|16.
|Рода
|34
|8
|6
|20
|42:69
|-27
|30
|17.
|Спарта Рот
|34
|7
|6
|21
|34:72
|-38
|27
|18.
|Твенте
|34
|5
|9
|20
|37:63
|-26
|24